Магдебург, Германия, 6 января, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Число людей, которые погибли в немецком городе Магдебурге в результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке, увеличилось до шести. Об этом 6 января сообщило издание Der Tagesspiegel.

Michael Probst/AP/TASS

В больнице от полученных травм скончалась 52-летняя женщина. Об этом сообщил представитель прокуратуры Наумбурга.

Кроме того, погибли девятилетний мальчик и ещё четыре женщины в возрасте от 45 до 75 лет, ещё 299 человек получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге водитель BMW въехал в толпу людей. Региональные власти назвали этот умышленный наезд терактом.

Водителя, 50-летнего выходца из Саудовской Аравии Талеба аль-Абдулмохсена, задержали. Он объяснил свой поступок тем, что власти Германии якобы плохо обращаются с беженцами из Саудовской Аравии. По версии полиции, он действовал в одиночку.

Аль-Абдулмохсен, проживавший в Германии с 2006 года, получил статус беженца в 2016 году. В Саудовской Аравии его разыскивают по обвинению в терроризме и торговле людьми.