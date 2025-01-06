Москва, 6 января, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Пулемётный завод им. В. А. Дегтярёва подал иск к Минобороны России на сумму более 100 млн рублей. Об этом 6 января сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО «Завод им. В. А. Дегтярёва» к ответчику — Министерству обороны РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейки и приложенные к исковому заявлению документы, определила принять исковое заявление, поступившее в суд 2 ноября 2024, и возбудить производство по делу», — приводит агентство определение суда о назначении судебного заседания.

О причине подачи иска не сообщается.

В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу завода им. В. А. Дегтярёва 146 млн рублей задолженности с Министерства обороны.

Завод имени Дегтярёва выпускает стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатомёты, противотанковые ракеты. Предприятие является поставщиком пулемётов Калашникова, пулемётов Владимирова (КПВТ), РПГ-7, автоматов Калашникова.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск к МГТУ имени Баумана с требованием взыскать с вуза более 38,3 млн рублей. Суд принял исковое заявление и постановил возбудить производство по делу.

Дело должно было слушаться в закрытом режиме. В качестве третьей стороны в процессе привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. Суть претензий не раскрывалась. В пресс-службе вуза 3 января сообщили, что стороны договорились об урегулировании иска.