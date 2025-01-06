Анкара, 6 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Турецкие туроператоры не хотят потерять российский рынок, поэтому стараются решать проблемы туристов из России на местах. Об этом 6 января заявил «РИА Новости» источник на финансовом рынке страны.

Петр Быстров/ТАСС

По его словам, из-за введённых против РФ санкций есть ряд проблем, но даже в таких условиях туристы продолжают планировать свой отдых на турецких курортах.

«Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что взаимодействие нельзя назвать идеальным, но туроператоры прилагают все усилия для решения проблем.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Американскую валюту нового образца («синие» доллары) стали требовать в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок.

Позднее посольство России в Турции заявило, что власти начали разрабатывать необходимые меры для разрешения ситуации с долларами старого образца. На местных рынках появилось большое количество фальшивых банкнот номиналом 50 и 100 долларов. Это вызвало «обоснованную тревогу» у многих торговцев и в пунктах обмена валют.