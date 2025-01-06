Донецк, 6 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Освобождение армией России Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР) лишило украинские формирования самого важного для них логистического узла на южнодонецком направлении. Об этом 6 январе заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курахово было единственным из оставшихся на южнодонецком направлении крупных укрепрайонов противника. После освобождения города ВСУ не только лишились этого укрепрайона, но и важнейшего логистического узла», — привёл его слова ТАСС.

По словам советника главы ДНР, украинская армия снабжала через Курахово свои гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной ею части Запорожской области.

Кимаковский также назвал освобождение города важной вехой в освобождении юга ДНР, так как это позволит армии России сконцентрироваться на освобождении северной части республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 января стало известно, что российские военные полностью освободили Курахово в юго-западной части ДНР. Отмечалось, что командование украинских формирований стянуло для обороны города крупные силы, в том числе националистические формирования и зарубежных наёмников, которых усилили артиллерией и танками.

Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, расположенным в западной части ДНР. По его словам, российские военные постепенно продвигаются к западной границе республики, в том чисел в районах Покровска, Курахово и Великой Новосёлки.

Российские военные подняли государственный флаг РФ на западной окраине Курахово 5 января. Перед этим украинские боевики прекратили организованное сопротивление на территории города.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России продвинулась в северной части Курахово. Сейчас идёт зачистка городской промзоны от боевиков украинских формирований, добавил он.