Москва, 6 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. На Тверском бульваре в Москве был избит серебряный призёр чемпионата Европы по гребле на байдарках, участник Олимпиады 2016 года Кирилл Ляпунов. Об этом 6 января сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Владимир Астапкович/РИА Новости Кирилл Ляпунов

«Спортсмен получил ушиб глазного яблока и тканей глазницы, гематомы век и перелом правой скулы», — указано в сообщении.

Сам спортсмен в комментарии телеканалу отметил, что не помнит нападавших и подробностей инцидента, так как был нетрезв. По его словам, знакомые после встречи предлагали ему поехать на такси домой, но спортсмен остался, а что было дальше — рассказать не может.

Из больницы гребца уже выписали, однако необходимо будет продолжать наблюдение у врача. Также Ляпунов 9 января планирует проконсультироваться в отделение нейрохирургии.

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов заявил ТАСС, что организация окажет спортсмену необходимую помощь, и пожелал Ляпунову скорейшего выздоровления.

Ляпунов с 2009 года выступает за сборную Россию. Он дважды побеждал на летней Универсиаде в Казани и завоевал множество наград в рамках национальных первенств.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. Возвращаясь после пробежки в отель, он вместе с товарищем и братом услышал крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него. В результате спортсмен получил перелом орбитальной кости.