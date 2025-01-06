Москва, 6 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Вокалиста музыкальной группы «Квартет ПРО» Павла Лауса избили перед Новым годом около Белорусского вокзала в Москве. Артиста госпитализировали в одну из столичных больниц с переломом, растяжениями и ушибами. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль «Белый пароход» Павел Лаус

24 декабря в одну из московских больниц обратился 27-летний артист Павел Лаус. Музыкант сообщил врачам, что накануне ночью в одном из домов на улице 1-й Брестской на него напал неизвестный человек и сильно избил. Сперва Павел не стал вызывать скорую помощь, однако боль в теле усиливалась, и мужчина решил все-таки обратиться к врачам.

«Врачи осмотрели пострадавшего Павла Лауса и диагностировали у мужчины перелом средней трети левой локтевой кости со смещением, растяжение связок левого голеностопного сустава и ушиб мягких тканей головы. Артиста госпитализировали, в настоящий момент его здоровьем занимаются врачи», — рассказал собеседник агентства.

Медики передали в полицию информацию о нападении на артиста. В настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают неизвестного, который избил музыканта.

Павел Лаус — бэк-вокалист и музыкальный педагог, участник российской вокальной группы «Квартет ПРО», а также лауреат международных конкурсов по фортепиано и вокалу. Выступал на одной сцене с Дмитрием Хворостовским, Игорем Крутым, Александрой Пахмутовой, Владимиром Спиваковым, Владимиром Федосеевым, сотрудничал с Ольгой Кормухиной и другими именитыми артистами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве из-за меховой шубы избили актёра и модель Андрея Пакалова. Актёр стоял у своего подъезда в тёплой шубе «из волка, лисы и бобра». Проходивший мимо мужчина, увидев шубу, назвал Пакалова обидным словом и предложил зайти в подъезд для разговора. Там обидчик ударил актёра головой. В больнице у Пакалова зафиксировали сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.