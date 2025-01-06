Москва, 6 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 5 января предприняли попытку атаки Запорожской АЭС ударными беспилотниками. Об этом 6 января сообщило Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолётного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что все дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). При падении один из беспилотников взорвался и загорелся на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

В Минобороны сообщили, что жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, сотрудники продолжают работу в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ с помощью беспилотника атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесён по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.

В результате никто не пострадал, разрушений не было. В пресс-службе станции отметили, что атаки со стороны ВСУ на АЭС являются прямыми нарушениями принципов обеспечения ядерной безопасности, которые были установлены МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.