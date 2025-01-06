Москва, 6 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал свои коррупционные связи с англосаксами. Об этом 6 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Так она прокомментировала интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

«То, что он, по его словам, предлагал [избранному президенту США Дональду] Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил [президент США Джо] Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времён [украинской газовой компании] Burisma», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что трёхчасовое интервью «занюханного» Зеленского свидетельствует о том, что он уже «совсем ничего не соображает». По её словам, это «какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в интервью Фридману заявил, что Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России.

При этом Зеленский в ходе интервью не смог сдержать эмоции и за три часа несколько раз использовал нецензурные выражения. Это произошло во время вопроса об отказе Запада ввести санкции против России перед началом СВО. Глава киевского режима также использовал мат в моментах, когда заходил разговор о России и её властях, и нецензурно пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште Украина была безразлична.

28 декабря Захарова заявила, что команда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине. По её информации, на Украине возникла коррупционная связка Байдена и его сына Хантера с Зеленским и его предшественниками.

Американский предприниматель Илон Маск, выдвинутый Трампом на пост руководителя министерства эффективности, в ноябре заявил, что поддерживает идею о проведении аудита средств, выделяемых для помощи Украине. Он также согласился, что избранный президент может урегулировать украинский конфликт, на который из американского бюджета потратили миллиарды долларов.