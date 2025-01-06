Москва, 6 января, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили село Даченское на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 января рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Даченское Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по ряду бригад украинских формирований у Дзержинска, Щербиновки, Димитровки, Срибного, Андреевки, Нововасилевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко в ДНР, отразив 14 контратак противника.

За сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 535 бойцов, четыре танка, три боевые машины пехоты, американский бронетранспортёр М113 и французский бронетранспортёр VAB, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, две гаубицы «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 января в Минобороны рассказали о полном освобождении Курахово в ДНР от украинских боевиков. Уточнялось, что командование ВСУ для удержания города сконцентрировало в нём в общей сложности 26 батальонов численностью более 15 тыс. военных, в том числе националистические формирования и зарубежных наёмников, усиленных артиллерией и танками.

Российские военные 4 января освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Также войска российской группировки «Запад» нанесли удары по нескольким бригадам противника у Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зелёного Гая Харьковской области, а также у Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

Армия России 3 января взяла под контроль крупнейшее Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе ДНР. Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные вошли в Петропавловку на западе ДНР.