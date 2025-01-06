Льеж, Бельгия, 6 января, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Суд бельгийского города Льежа изучит вопрос наличия у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен юридического иммунитета против обвинений в коррупции, касающихся закупок вакцин от коронавируса. Об этом сообщил активист из Бельгии Фредерик Бальдан, выступающий в роли истца.

Jean-Francois Badias/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Заседание суда 6 января пройдёт по обращению прокуратуры ЕС, которая должна расследовать акты коррупции в институтах ЕС, но де-факто сейчас действует в защиту фон дер Ляйен», — процитировал его ТАСС.

По утверждению Бальдана, прокуратура обратилась в суд с утверждением о наличии у главы ЕК иммунитета против судебного преследования за коррупционную сделку по приобретению вакцин, не прошедших клинические испытания. Активист уверен, что у фон дер Ляйен не может быть подобного юридического иммунитета, так как она действовала за пределами своих полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года газета The New York Times написала, что фон дер Ляйен и глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла переписывались в преддверии заключения контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19.

В октябре 2022 года экс-депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакусич утверждал, что на момент заключения сделки Pfizer с Еврокомиссией не было никаких доказательств эффективности вакцины от COVID-19 указанной фирмы. По его словам, препарат одобрили на основании одних лишь заявлений фармацевтических компаний. Управление генерального прокурора ЕС начало расследование относительно закупки Евросоюзом вакцин от коронавирусной инфекции.

По информации Бальдана, к началу декабря более 1 тыс. человек в странах ЕС поддержали судебный иск против председателя ЕК. В их числе представители неправительственных организаций и профессиональных объединений, включая организации, занимающиеся правами пилотов воздушных судов. Кроме того, по словам активиста, в подаче иска участвуют официальные представители Венгрии и Польши.