Вашингтон, 6 января, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет вместо полноценного разрешения украинского конфликта вызовет в России только смех. Такое мнение 6 января высказал американский журналист Джексон Хинкл.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Хинкла, от представителей будущей американской администрации пока не поступало конкретных предложений, однако обсуждаемые ими публично возможности урегулирования конфликта на Украине предполагают отправку киевскому режиму дополнительной помощи. Также рассматривается попытка внести раздор в отношения между Россией и Китаем.

«Многие также говорят: «Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет». Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Американский журналист также призвал представителей будущей администрации Трампа по-настоящему понять позицию России, так как пока они этого так и не сделали.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года Reuters написало, что команда избранного президента США считает, что Украине придётся пойти на территориальные уступки России, а её вступление в НАТО будет приостановлено, однако не снято с повестки дня. Отмечалось, что при этом предложения трёх ключевых помощников Трампа затрагивают и исключение из обсуждения вопроса о членстве Украины в НАТО.

Спецпомощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер 18 декабря признал, что у стран — членов НАТО нет единого мнения о принятии Украины. По его словам, принятие этой страны в блок маловероятно, пока на её территории не завершатся военные действия.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что действующий президент США Джо Байден ещё в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет. Российский лидер ответил главе Белого дома, что с исторической точки зрения в этом случае речь идёт об одном мгновении.

В июне глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Позднее Путин указал на то, что вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России, и назвал угрозу вхождения этой страны в альянс одной из причин начала спецоперации.