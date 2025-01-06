Москва, 6 января, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве взорвался баллон с газом. Об этом в понедельник, 6 января, сообщил источник РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.

На место происшествия прибыли медики, которые осматривают двух человек, пострадавших в результате инцидента.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 25 декабря, взрыв прогремел в ТЦ во Владикавказе. Взрывная волна выбила стёкла в здании. После этого начался пожар, площадь которого составила 800 кв. м.

В ходе инцидента погиб один человек, также двое пострадали. Вскоре спасатели потушили пожар. По предварительным данным управления СК России по Северной Осетии, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.