Ватикан, 6 января, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск осудил монахинь за неприветливые выражения лиц. Его слова процитировала газета The Times 5 января.

Massimo Valicchia/Zuma/TASS

Понтифик заявил, что монахини своими сплетнями и «уксусными лицами» отгоняют людей от веры. Он призвал представительниц религиозной общины придерживаться дружелюбного образа.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусными лицами, это не дружелюбно. Это не помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом… не буду даже говорить об этом», — приводит его слова издание.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 декабря Франциск присвоил семье председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова дворянский титул. Отмечается, что данное мероприятие было приурочено к юбилейному 2025 году, который в Римско-католической церкви провозглашают каждые 25 лет.

27 декабря понтифик предложил президенту РФ Владимиру Путину и избранному президенту США Дональду Трампу провести переговоры по Украине в Ватикане. Он добавил, что нужно набраться мужества для начала мирного урегулирования. Франциск также призвал остановить войны по всему миру — в секторе Газа, Ливане, Сирии, Мьянме, Африке и Латинской Америке — и рассказал, что молится за прекращение огня и за освобождение заложников.