Москва, 6 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Мошенники по фальшивым свидетельствам о рождении детей получили выплаты в 59 регионах России. Об этом 6 января сообщили «Известия».

Максим Богодвид/РИА Новости

В частности, в Хабаровском крае расследуется уголовное дело, фигурантами которого являются члены семьи Оглы и их соучастники. Как установили правоохранители, в уголовном деле появились два новых эпизода. На этот раз мошенники незаконно получили пособия на детей на Камчатке.

Главными подозреваемыми являются Сабина и Светлана Оглы. В деле фигурируют одинаковые суммы нанесённого государству ущерба — по 2 269 522 рубля. Свидетельства о рождении детей женщины получили без медицинских справок о рождении. Чтобы получить документы, фигуранты использовали лжесвидетелей, которые в ЗАГСе подтвердили «факт» рождения детей.

Издание отмечает, что подобные преступления стали возможны из-за отсутствия чёткой системы отслеживания судьбы ребёнка после рождения со стороны государства.

«По результатам проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рождённых вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах РФ», — сообщили в МВД.

Отмечается, что в 52 российских регионах силовики возбудили 229 уголовных, 217 лиц привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в МВД проинформировали о выявлении новой мошеннической схемы. Аферист, представляясь работником управляющей компании, просит потенциальную жертву установить приложение, якобы предназначенное для оплаты услуг ЖКХ. Также человека могут попросить установить приложение для записи на приём к врачу. Получив доступ к телефону жертвы, мошенник похищает её деньги.

В конце декабря правительство в рамках борьбы с мошенничеством приняло постановление о запрете звонков с IP-телефонии на телефоны граждан. Минцифры РФ поручено в течение полугода после вступления постановления в силу утвердить соответствующие правовые акты. Постановление вступит в силу с 1 сентября.