Киев, 6 января, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 6 января нанесли удар по аэродрому и цехам сборки беспилотников для украинской армии в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В 01:45 был очень красивый прилёт в город Белая Церковь Киевской области. По сообщению сопротивления, прилетело в район Гайок. Как оказалось, там в нескольких цехах нагло собирали БПЛА. Цеха очень большие, как и складские помещения», — написал он в Telegram-канале.

По информации Лебедева, аэродром был действующим. В том же микрорайоне располагаются ремонтные цеха и завод, автобаза, автономные подстанции, казармы и коттеджный городок. Вход на территорию для обычных граждан запрещён. После российской атаки Служба безопасности Украины начала проверять всех работников в том районе, добавил координатор.

После прилёта на объектах зафиксировали крупный пожар и детонацию. К месту направились порядка десяти машин скорой помощи. Уточняется, что среди погибших есть иностранные инженеры и работники IT-сферы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, были ликвидированы цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы противника в 132 районах.

Днём ранее стало известно об ударе по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ, которая была замаскирована в районе села Юнаковка Сумской области на Украине. Поражение было нанесено баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».