Париж, 6 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ главы новой администрации Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок, новый лидер сирийской администрации Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Французский дипломат, прибывший 3 января с необъявленным визитом в Сирию вместе со своей немецкой коллегой, заявил, что хотел бы, чтобы Бербок пожал руку новый лидер сирийской администрации Ахмед аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммад аль-Джулани.

«Хотел бы я, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да. Было ли это целью моей поездки? Ответ — нет», — сообщил Барро в интервью немецкому телеканалу RTL в воскресенье, 5 января.

Глава МИД Франции также отметил, что переговоры в Дамаске проводились с целью обеспечения безопасности французов от угроз, связанных с нахождением в Сирии боевиков террористических организаций и распространением химического оружия.

Как передавало ИА Регнум, 4 января газета Die Welt опубликовала видео, на котором новые лидеры Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии. На кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул Барро, оба встречающих пожали её.

Кроме того, лицо Бербок замазали на фото, опубликованном новыми властями Сирии по итогам переговоров в Дамаске, об этом сообщил телеканал N-tv, который изучил снимки в соцсетях.

В ходе своего визита Бербок призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Она заявила, что Москва должна проявить уважение к суверенитету Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ поинтересовалась, обратится ли Бербок с таким же призывом к США, у которых есть военные базы в Германии.