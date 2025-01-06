Дублин, 6 января, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз поделился своими впечатлениями от поездки в Россию. Об этом он написал на своей странице в соцсети X 5 января.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ирландский журналист Чей Боуз

Боуз опубликовал кадры заснеженной российской деревни, назвав это «идиллией».

«Путешествуя по этой огромной стране, вы увидите множество деревень, разбросанных по сельской местности. Идиллия», — написал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939869" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ирландский журналист Чей Боуз восхитился российскими деревнями

Как ранее передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон 12 февраля заявил, что Москва в хорошем смысле «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

Он отметил, что Москва наравне с Сингапуром, Токио, Дубаем и Абу-Даби — прекрасное место для жизни и западным политикам следовало бы заняться решением проблем своих городов, которые выглядят куда хуже российской столицы.