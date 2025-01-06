Белгород, 6 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом 6 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Дрон ВСУ нанёс удар по машине на трассе Красный Октябрь — Чайки. Находившийся в автомобиле мужчина получил ранение.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Планируется перевести его в Белгород в городскую больницу № 2, отметил губернатор.

Автомобиль получил повреждение. Информация о последствиях атаки дрона уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 января российские силы противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА украинской армии в Белгородской области. Ещё два дрона сбиты над Курской областью. В ночь на 6 января средства ПВО России сбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.

Гладков ночью сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на село Ржевка в Шебекино. В результате два мирных жителя получили ранения. Один из мужчин получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, другой — баротравму, контузию и осколочное ранение головы.