Эр-Рияд, 6 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Португальский футболист, форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, являющийся пятикратным обладателем «Золотого мяча», задумался о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил портал Team Talk со ссылкой на источники.

IMAGO/NAUSHAD/Global Look Press Криштиану Роналду

По их словам, сейчас 29-летний португальский форвард рассматривает три варианта дальнейшего развития событий. Роналду может продлить контракт со своей нынешней командой и попросить о её усилении для победы в азиатской Лиге чемпионов. При этом футболист также допускает возвращение в Португалию или завершение карьеры игрока.

Отмечается, что главной мечтой спортсмена является участие в составе сборной Португалии в чемпионате мира 2026 года, но в случае победы «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов он может завершить карьеру раньше.

Португальский нападающий является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Футболист подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября 2024 года стало известно, что Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по итогам года по версии Forbes. Футболист заработал за 2024 год 285 млн долларов, из которых 220 млн — это зарплата и бонусы за выступление на поле, и ещё 65 млн долларов спортсмен получил по рекламным контрактам.

Португальский нападающий 13 сентября 2024 года стал первым пользователем соцсетей, набравшим в общей сложности миллиард подписчиков. Роналду тогда отметил, что намерен продолжать «бороться, побеждать и творить историю» вместе с теми, кто следит за его карьерой.

В начале сентября Роналду забил 900-й мяч в своей спортивной карьере. Это произошло в матче Лиги наций УЕФА между сборной Португалии и национальной командой Хорватии.