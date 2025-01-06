ДНР, 6 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 12 тыс. человек в ходе боёв за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщили в Минобороны РФ.

«В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что к обороне города украинское командование привлекло подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжёлой, 33 и 157 механизированных бригад. Всего в удержании Курахово участвовали 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военных. За два месяца боевых действий под городом ежедневные потери украинской армии в среднем составляли от 150 до 180 бойцов убитыми и ранеными.

В Минобороны отметили, что особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

Ранее, 6 января, оборонное ведомство России сообщило о полном освобождении города Курахово. Уточнялось, что ВС России вышли на оперативный простор. Данные позиции позволят нарастить темпы освобождения территории ДНР.

Обозреватели газеты The New York Times ранее отметили, что после освобождения Курахово для ВС России откроется путь к «промышленному сердцу Украины» ― в Днепровский регион. Авторы отметили, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают.