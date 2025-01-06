Москва, 6 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что за десять лет Киев превратил город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций, который с севера прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков.

В Минобороны уточнили, что противник стянул крупные силы для обороны Курахово, включая националистические формирования и зарубежных наёмников, которые были усилены артиллерией и танками.

«Среди них подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад», — поясняется в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что украинское командование для удержания город сконцентрировало в общей сложности 26 батальонов численностью более 15 тыс. военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 января глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Киев фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР. Он уточнил, что армия России постепенно продвигается к западной границе региона, включая в районе Покровска, Курахово и Великой Новосёлки.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 января рассказал, что российские военные продвинулись в северной части Курахово. Он добавил, что в данный момент идёт зачистка городской промзоны от боевиков украинских формирований.

ВС России подняли триколор на западной окраине Курахово 5 января. Ранее в этот же день стало известно, что украинские формирования прекратили организованное сопротивление в городе.