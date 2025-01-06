Москва, 6 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Работодателей в России предложили обязать давать всем своим сотрудникам полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Соответствующее предложение внёс 5 января директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов, сообщили «Известия».

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Орлов обратился с этой инициативой в Госдуму, Совфед и Министерство труда. Он отметил, что производительность труда напрямую зависит от здоровья сотрудников. Работодателей нужно законодательно обязать приобретать для них полис ДМС.

«О необходимости добиться повышения производительности труда во всех отраслях экономики не раз говорил президент России Владимир Путин», — говорится в письме Орлова.

По итогам 2024 года, по данным Минэкономразвития, производительность труда в стране увеличится на 3,3%. Как отметил Орлов, достичь таких показателей удалось не только благодаря повышению качества производственных процессов, но и за счёт повышения нагрузки на трудящихся. По данным аналитического центра НАФИ, 56% трудоустроенных граждан России регулярно сталкиваются с переработками, что негативное сказывается на их здоровье.

Как отмечается в письме Орлова, побочным эффектом частых переработок является развитие гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, невротических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы. Также возможных бессонница, панические атаки, головные боли.

В результате минимальные показатели безработицы могут оказаться для экономики России фатальными, поскольку замены сотрудникам нет, а рост новых кадров требует времени.

«В этой связи прошу Вас дать оценку предложению на законодательном уровне обязать работодателей всех форм собственности приобретать для своих работников, прошедших испытательный срок, страховой полис ДМС, который в отличие от полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) дает возможность застрахованным лицам оперативно получать более широкий набор услуг и пройти все необходимые обследования максимум через один-два дня после обращения», — сообщил Орлов.

Это положительно скажется на физическом и психологическом здоровье людей, создат у них уверенность в поддержке со стороны руководства и будет способствовать повышению производительности труда.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин заявил, что в стране в центре внимания должны находиться человек и его здоровье. Он отметил, что за последние годы в России удалось заметно укрепить первичное звено здравоохранения.

По состоянию на конец 2024 года, в России за шесть лет реализации нацпроекта «Здравоохранение» удалось достичь самого высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни — 73,4 года. Этому помогли как модернизация первичного звена здравоохранения и борьба с наиболее распространёнными заболеваниями, так и развитие детского здравоохранения. Коэффициент детской смертности в стране снизился за последние четыре года практически на 25%.