Москва, 6 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Власти Германии в 2025 году продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы такой поддержки будут сокращены по сравнению с 2024 годом. Об этом 6 января говорится в ежегодном прогнозе «Россия и мир: 2025» ИМЭМО РАН.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

«ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объёмы помощи будут ниже, чем в 2024 году», — привело выдержку из доклада «РИА Новости».

Уточняется, что немецкая сторона намерена поставить киевскому режиму порядка 40 танков Leopard-1, зенитные самоходные установки Gepard, около 15 зенитных ракетных комплексов IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, а также дроны и артиллерийские снаряды.

При этом, как ожидается, Берлин не будет главным инициатором урегулирования конфликта на Украине и станет строить свою политику в этом вопросе в зависимости от позиции Евросоюза, США и Киева. Вместе с тем Германия — это второй по величине донор помощи для Украины, она уступает в этом вопросе только США.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь Энтони Блинкен 4 января признал, что Вашингтон начал вооружать Украину задолго до начала российской специальной военной операции — ещё в сентябре 2021 года. Он уточнил, что Киев тогда получил от США ракетные комплексы Stinger и Javelin.

Президент США Джо Байден 30 декабря объявил, что Пентагон находится «в процессе» передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. По его словам, Вашингтон выделит Украине оружие на 2,5 млрд долларов.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря 2024 года рассказал, что свыше 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму 350 млрд долларов, из них на военные нужды — порядка 170 млрд долларов. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Украине только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.