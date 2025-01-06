Вашингтон, 6 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Американское издание Politico опубликовало список вероятных «чёрных лебедей» на 2025 год, подготовленный 15 футурологами, учёными, аналитиками внешней политики и другими прогнозистами.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

Термин «Чёрный лебедь» был введён создателем одноимённой книги, американским политологом ливанского происхождения Нассимом Талебом. Так называют «непредсказуемые маловероятные события», существенно меняющие ситуацию в мире.

Как отметил глава программы центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз, одним из таких «чёрных лебедей» являются возможные тайные договорённости между Россией, США, Ираном и Израилем по поводу иранского ядерного оружия.

«Однажды поздно вечером [президент России Владимир] Путин звонит [избранному президенту США Дональду] Трампу по конфиденциальной, защищённой линии связи и сообщает, что у него есть секретная сделка, которая остановит разработку Ираном ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу в разработке ядерного оружия, если Трамп отговорит Израиль от нападения», — отметил Берроуз.

Глава Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь назвала одним из таких возможных событий альянс Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется», — отметила она, уточнив, что Пекин «умерил свои претензии на превосходство» и вёл борьбу с проблемами в экономике с прошлого президентского срока Трампа, однако приоритеты США с того момента тоже изменились.

Доктор медицины, исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж Бенджамин заявил о возможности масштабной эпидемии, которая может привести к гибели тысяч людей и скатыванию мировой экономики в кризисное состояние.

В числе других подобных «чёрных лебедей» эксперты назвали крупнейшую кибератаку в истории, которая может на время вывести из строя значительную часть мировой инфраструктуры; обвал рынка и глобальную панику из-за действий злоумышленников при помощи искусственного интеллекта; якобы возможное свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко; столкновения в США на фоне изменения границ штатов и др.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман назвал возрождение СССР неизбежным, потому что Советский Союз являлся не колониальной, а континентальной империей. Он подчеркнул, что Россия за свою истории не раз восстанавливалась, причём чаще всего в большем размере. По словам депутата Госдумы, это может произойти в период между 2025 и 2027 годами.