Москва, 6 января, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Пулемётный завод им. В. А. Дегтярёва подал иск к Минобороны России на сумму более 100 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО «Завод им. В. А. Дегтярёва» к ответчику — Министерству обороны РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейки и приложенные к исковому заявлению документы, определила принять исковое заявление, поступившее в суд 2 ноября 2024, и возбудить производство по делу», — процитировал ТАСС определение суда о назначении судебного заседания.

О причине подачи иска не сообщается.

В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу Завода им. В. А. Дегтярёва 146 млн рублей задолженности с Министерства обороны.

Завод имени Дегтярёва выпускает стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатомёты, противотанковые ракеты. Предприятие является поставщиком пулемётов Калашникова, пулемётов Владимирова (КПВТ), РПГ-7, автоматов Калашникова.