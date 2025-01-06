Донецк, 6 января, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Власти Киева и спецслужбы планируют осуществить в отношении России провокацию, которая может привести к кровопролитию. Рассматриваются различные даты, включая период перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Таким предположением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — сказал Рогов «РИА Новости».

Общественник предположил, что провокация может быть осуществлена как накануне очередного заседания контактной группы по поддержке Украины (7 января) на военной немецкой базе Рамштайн, так и накануне инаугурации Дональда Трампа (20 января).

Цель провокации — улучшить свои позиции на переговорах, как это называют в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, а также получить дополнительную финансовую помощь и вооружение, пояснил Рогов. Также провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, украинские спецслужбы планируют совершить провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом рассказали в пророссийском подполье. По словам подпольщиков, представители СБУ собрали осколки российских снарядов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилётах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. По словам дипломата, он камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась.