Курск, 6 января, 2025, 07:45 — ИА Регнум. В небе над Курской областью ранним утром 6 января подразделения противовоздушной обороны сбили украинскую ракету. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Павел Львов/РИА Новости

Информации о возможных повреждённых объектах при падении обломков сбитой вражеской ракеты нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 6 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 12 вражеских беспилотников.

В Белгородской области ночью 6 января беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Ржевка Шебекинского округа. Ранения получили два мирных жителя.