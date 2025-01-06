Обнародованы видеокадры того, как спецназ Росгвардии отражал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 5 января. В частности, при помощи дрона-камикадзе российским штурмовикам удалось уничтожить вражеский танк, двигавшийся в составе колонны, а также машину разминирования ВСУ, которая расчищала минное заграждение. Всего, по данным Telegram-канала группировки войск (ГВ) «Север», с 7:30 по местному времени враг при поддержке танков предпринял три контратаки на северо-востоке от Суджи. И в ходе ожесточённых боёв неонацисты были остановлены и разгромлены в окрестностях хутора Бердин. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1047-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

В Минобороны уточнили, что суточные потери киевских боевиков в Курской области 5 января составили до 340 военнослужащих.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939851" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спецназ Росгвардии участвует в отражении наступления ВСУ в Курской области

Вместе с тем предпринятая контратака ВСУ не помешала «северянам» продолжить продвижение на других участках фронта в суджанском приграничье. Так, десантникам группировки удалось освободить Леонидово и продвинуться в окрестностях этой деревни до 600 метров. Кроме того, штурмовики «Севера» с упорными боями ворвались в село Махновка, освободив большую его часть, и продвинулись в окрестностях деревни Куриловки, а также в лесополосах Суджанского района, информирует Telegram-канал группировки.

В ГВ «Север» предположили, что в ближайшее время ВСУ продолжат попытки контрнаступления в курском приграничье.

«Однако вчерашний день показал, что, кроме бессмысленных жертв среди собственных военнослужащих, главари неонацистов показывают натовским кураторам лишь груды уничтоженной западной техники», — сказано в публикации группировки.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.