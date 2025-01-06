Москва, 6 января, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 6 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Семь дронов ВСУ обнаружили и уничтожили над территорией Курской области. Ещё по два беспилотника сбили в Белгородской и Брянской областях. Над Крымом средства ПВО ликвидировали один украинский БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 6 января беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Ржевка Шебекинского округа. Ранения получили два мирных жителя.

Подразделения ПВО вечером 5 января обнаружили и уничтожили 11 вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России. Над Белгородской областью сбили девять украинских БПЛА. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Курской области.