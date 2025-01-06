Берлин, 6 января, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что оказание помощи Сирии при новых властях зависит от соблюдения прав женщин.

AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны», — цитирует Бербок Funke.

Она подчеркнула, что требовать соблюдения прав женщин в нынешнее время — это жёсткая реальная политика, и она дала это ясно понять руководителям «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название — «Джебхат ан-Нусра», организация, деятельность которой запрещена в РФ). Евросоюз не будет направлять деньги на «исламистские структуры», отметила Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в ходе визита Бербок в Сирию представители новой администрации этой страны отказались пожимать ей руку. На опубликованных кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул Барро, оба встречающих пожали её.

Затем новые власти Сирии «замазали» изображения Бербок на фотографиях в публикации в соцсетях после встречи в Дамаске.

Каждое из действий Бербок в ходе её визита в Сирию в отдельности можно было бы оправдать незнанием, растерянностью или торопливостью главы МИД Германии, но все они вместе свидетельствуют только о пренебрежении Бербок к посещаемой ею стране, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Александр Марлинский.