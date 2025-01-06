Вашингтон, 6 января, 2025, 07:24 — ИА Регнум. Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 свидетельствует о несостоятельности американского подхода к отношениям с Россией. Об этом написал американский журнал National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запуск программы модернизации Ту-160М стал мудрым шагом Москвы. Вашингтон ошибся, отвергнув постсоветскую Россию. Развитие Ту-160М — одно из доказательств ошибочности этих представлений», — отмечается в статье.

Ту-160, или, как его называют, «Белый лебедь» и «хладнокровный убийца», играет ключевую роль в российской ядерной триаде, позволяя запускать различные виды вооружений с больших расстояний. Новая РЛС и современные средства борьбы с помехами позволяют пилотам контролировать ситуацию и успешно преодолевать ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев ТУ-160М. Об этом 18 декабря заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ту-160М является модернизированной версией созданного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Самолёт может развивать скорость до 2000 км/ч.

22 февраля президент РФ Владимир Путин совершил полёт на бомбардировщике-ракетоносце. В ходе полёта он провёл в воздухе 30 минут. Позднее глава государства поделился впечатлениями. Путин назвал их хорошими, а ракетоносец — отличной и надёжной техникой.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в войска поступят четыре ракетоносца Ту-160М. Вместе с ними будут переданы стратегическая атомная подводная лодка «Князь Пожарский» и новые образцы экипировки повышенной прочности для солдат.