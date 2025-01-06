Брянск, 6 января, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Ночью 6 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью второй беспилотник ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

При уничтожении вражеского БПЛА самолётного типа никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Богомаз.

На месте падения обломков дрона работают представители оперативных служб.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об одном сбитом ночью 6 января беспилотнике ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 6 января беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Ржевка Шебекинского округа. Ранения получили два мирных жителя.

Подразделения ПВО вечером 5 января обнаружили и уничтожили 11 вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России. Над Белгородской областью сбили девять украинских БПЛА. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Курской области.