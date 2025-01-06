Пхеньян, 6 января, 2025, 06:48 — ИА Регнум. КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).

Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание отметило, что ракета была запущена 6 января, через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.

Японская береговая охрана сообщила, что ракета уже упала. Точное место падения не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, осложнившаяся чрезвычайная обстановка на Корейском полуострове может привести к «самой разрушительной термоядерной войне». Такое предупреждение озвучил лидер КНДР Ким Чен Ын. Все рода войск КНДР должны сосредоточить усилия на подготовке к вооружённому конфликту, чтобы отвечать всем вызовам времени, заявил Ким Чен Ын.

Ракетные системы, подобные российскому комплексу «Орешник», по силе сопоставимы с ядерным оружием. Об этом 6 декабря по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил президент России Владимир Путин.