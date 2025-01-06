Оттава, 6 января, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 6 января может объявить о своём уходе с поста лидера правящей Либеральной партии. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на три источника.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

При этом никто из опрошенных точно не уверен, когда Трюдо объявит о своих планах, но они ожидают, что это произойдёт до заседания партии, назначенного на 8 января.

Джастин Трюдо занимает должность премьера Канады с 4 ноября 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министру Канады Джастину Трюдо доверяют лишь 17,4% жителей страны, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.

25 декабря в своём рождественском поздравлении избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%. Также он пообещал канадцам, что при таком сценарии они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире.