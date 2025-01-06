Вашингтон, 6 января, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что познакомился с российским лидером Владимиром Путиным 47 лет назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я знаю Владимира Путина 47 лет», — сказал Байден, выступая 5 января в Белом доме перед новыми членами конгресса США от Демократической партии.

Он долго не мог определиться, когда же именно он встречался с президентом России.

«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, всё верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал Байден.

Инаугурация Байдена, о которой он говорил, пытаясь вспомнить, когда именно встречался с Путиным, состоялась 20 января 2021 года. Единственная очная встреча с российским лидером прошла в Женеве в июне 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден во время интервью телеканалу ABC News назвал президента России Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет». При этом глава Белого дома не уточнил, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным более 40 лет назад.

В Кремле были удивлены высказыванием Байдена о знакомстве с Владимиром Путиным в течение 40 лет.

«Действительно, иногда хочется задаться вопросом, что имеет в виду президент США. В том числе и когда он говорил о 40 годах (знакомства с Путиным)», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, назвав себя своим же мужем. Инцидент произошёл на торжественном ужине в Белом доме.

В июле Байден ошибся, передав слово российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было запланировано.