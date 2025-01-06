Владимир, 6 января, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетней спортсменкой во Владимире.

Astrakhanfm.ru Дети в опасности

В СМИ появилась информация от местной жительницы, которая сообщила, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.

По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

В соцсетях уже есть подробности инцидента. На видео мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва №5 представила аудиодоказательства жестокого обращения с её дочерью. Тренер оскорбляла девочку с использованием нецензурной лексики, кричала и угрожала.

По словам матери, дочь призналась, что тренер сильно ругалась, заломила ей руку и провезла лицом по полу, толкнула её в стену, в результате чего она ударилась виском. На лице остались синяки.

Комментариев тренера пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, председатель СК поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об истязании мальчика в школе в Улан-Удэ. В одной из школ Бурятии во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание от полученного удара.

Уголовное дело возбудили по факту избиения семью школьницами своей сверстницы в туалете. Появилось видео, на котором запечатлены издевательства над одной из учащихся школы в Котельниках.