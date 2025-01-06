Вашингтон, 6 января, 2025, 05:19 — ИА Регнум. Претендовавший на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана Юра Борисов премию в Голливуде не получил. Награду отдали Кирану Калкину, который сыграл в комедии «Настоящая боль». Трансляция церемонии велась на телеканале CBS.

Goldenglobes.com Церемония вручения премии «Золотой глобус»

За победу в этой номинации боролись также Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и оскароносный Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).

Как сообщало ИА Регнум, Юру Борисова за роль в фильме «Анора» номинировали на американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана». Об этом стало известно 9 декабря.

Американского режиссёра Шона Бейкера, снявшего «Анору», также номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший режиссёр».

Борисов также за роль в «Аноре» получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана. Вместе с ним её получил Калкин.

Комедийно-драматический фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизёрше, живущей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич. История начинается с того, что девушка знакомится с сыном русского олигарха, которого родители прислали в США учиться, но он хочет развлекаться.

Лента «Анора» в мае получила главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Из российских актёров, кроме Борисова, в фильме снялись Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.