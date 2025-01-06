Москва, 6 января, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определённом стечении обстоятельств. Такой прогноз представлен в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

В докладе отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский снизил роль Верховной рады и ограничил роль украинских «олигархов» в политической системе, а оппозиция полностью вытеснилась за пределы политического поля.

«При определённом стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, ещё и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — цитирует доклад «РИА Новости».

Эксперты подчеркнули, что политическая система Украины остаётся стабильной, несмотря на то, что общество устало от военных действий и уровень доверия к действующей власти снизился.

Как сообщало ИА Регнум, публикации в западных СМИ о «неограниченном количестве» российских военных — это попытка оправдать поражения ВСУ на линии фронта, заявил военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря заявил, что Украина заплатит своими территориями и присутствием военных иностранных государств за «западную авантюру». По его мнению, киевский режим приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ухудшаются с каждым днём.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел заявил, что сейчас истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны. Как отметил президент, кризис на Украине готовил и спровоцировал Запад, который теперь делает всё для того, чтобы он бесконечно затягивался и при этом ослаблял, взаимно ожесточал народы двух стран.