Москва, 6 января, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Международной федерации хоккея на льду (IIHF) важно вернуть в соревнования сборные России и Белоруссии, но она не будет рисковать игроками. Решение будет приниматься в феврале, заявил президент IIHF Люк Тардиф.

Prvadm.ru Хоккей

«Для нас всё ещё важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, то это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками», — сказал Тардиф.

Он подчеркнул, что федерация готова ждать как можно дольше, но решение необходимо принять в феврале, чтобы организаторы могли составить расписание игр. Также решающим станет решение МОК.

Как сообщало ИА Регнум, президент компании «Норникель» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, подводя итоги спортивного 2024 года, высказал своё мнение о ситуации с ожиданием допуска российской сборной от Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он считает, что Россия как одна из ведущих хоккейных стран заслуживает более уважительного отношения.

Не исключено, что Международная федерация хоккея допустит сборную России к международным соревнованиям после того, как действующий президент США Джо Байден уйдёт со своего поста, заявил главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

IIHF отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнований из-за начала Россией спецоперации на Украине.