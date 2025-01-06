Вашингтон, 6 января, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Снежная буря, которая охватит Соединённые Штаты 5–6 января, может стать самой мощной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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«Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — отметил телеканал.

Особенно стоит опасаться жителям штатов Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.

Как сообщало ИА Регнум, режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США 5 января из-за идущей на регион снежной бури. Режим ЧС будет действовать до 7 января включительно. Мощный снежный буран несёт угрозу для десятков миллионов жителей Соединённых Штатов. В зоне риска 62 млн человек.

В пригороде Вашингтона уже частично опустели полки магазинов. Местные жители раскупают хлеб, воду, мясо, колбасы и курицу, бумажные полотенца и туалетную бумагу.