Москва, 6 января, 2025, 03:56 — ИА Регнум. В 2025 году в большинстве регионов ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Однако это затронет не всех, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик электричества

Эксперт уточнил, что с 1 января в регионах начали действовать три диапазона потребления электроэнергии: до 3900 киловатт-часов в месяц стоимость электроэнергии составит 6 рублей за киловатт-час (рост на 12%).

Для тех, кто потребляет от 3900 до 6000 киловатт-часов в месяц, стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя.

А для тех, кто потребляет более 6000 киловатт-часов в месяц, оплата будет как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.

Кроме того, с июля тарифы будут проиндексированы в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час, пояснил эксперт.

По его мнению, рост платежей ожидает только тех, кто потребляет значительно больше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электричества сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая оплату за газ, электричество, водоснабжение и отопление.

Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

С 25 декабря 2024 года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись.