Белгород, 6 января, 2025, 03:41 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 6 января беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Ржевка Шебекинского округа. Ранения получили два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Один мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. У второго мирного жителя баротравма, контузия и осколочное ранение головы. Пострадавших бригады скорой помощи доставят в городскую больницу Белгорода.

Гладков добавил, что при атаке беспилотника ВСУ в двух многоквартирных домах выбило стёкла, также посечены фасады. Повреждения получили четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 5 января обнаружили и уничтожили 11 вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России. Над Белгородской областью сбили девять украинских БПЛА. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Курской области.

ВСУ с помощью дронов атаковали больницу и объекты инфраструктуры в Запорожской области, сообщил 5 января заместитель губернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий.