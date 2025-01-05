Киров, 6 января, 2025, 02:18 — ИА Регнум. По факту гибели людей при пожаре в многоквартирном доме в посёлке Кильмезь в Кировской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), уточнили в ведомстве.

Следователи установили, что 5 января при пожаре в многоквартирном доме по Садовой улице в посёлке Кильмезь погибли не менее шести человек в возрасте от 66 до 92 лет. Точное количество погибших устанавливается.

Следователи работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в многоквартирном деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области составила 480 кв. м. 46 огнеборцев с привлечением 14 единиц техники ликвидировали открытое горение. Всего в доме проживали 11 пожилых людей. Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали троих человек.

В МЧС сообщили, что на месте пожара в жилом доме в посёлке Кильмезь при разборе завалов обнаружили тело восьмого погибшего.