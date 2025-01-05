Киев, 6 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 5 января взрыв прогремел в Николаеве, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инциденте не приводится. От местных властей комментарии не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области воздушную тревогу объявили в 22:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине повреждения после взрывов получили инфраструктурные объекты в Сумах, заявили 5 января в областной военной администрации. Взрывы в городе были слышны в 16:50, 18:40 и 19:25.

Днём 5 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Власти призвали горожан спуститься в укрытия. Также сигналы сирены звучали в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.