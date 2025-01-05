Вашингтон, 6 января, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США 5 января из-за идущей на регион снежной бури. Об этом говорится в распространённом заявлении офиса мэра города Мюриэль Боузер.

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«Мэр Вашингтона объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — информировали власти.

Режим ЧС будет действовать до 7 января включительно.

По информации «РИА Новости», в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки магазинов. Местные жители раскупают хлеб, воду, мясо, колбасы и курицу. Также с полок исчезают бумажные полотенца и туалетная бумага.

Как сообщало ИА Регнум, приближающийся мощный снежный буран несёт угрозу для десятков миллионов жителей Соединённых Штатов. В зоне риска 62 млн человек. Шторм станет самым значительным в этом сезоне.

9 октября на территорию американского штата Флорида обрушился ураган «Милтон». Синоптики и учёные по всему миру ожидали, что «Милтон» станет одним из самых сильных ураганов в истории наблюдений, однако, достигнув побережья, он значительно ослаб.

Тем не менее стихия оказала разрушительное воздействие сразу на несколько штатов. Известно о 14 погибших, более 5 млн американцев были эвакуированы, а 3,5 млн человек остались без света. Разрушены почти 130 домов.