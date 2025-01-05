Киев, 6 января, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России. Об этом в интервью блогеру советско-еврейского происхождения Лексу Фридману заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп, Зеленский, США, Украина

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всём уважении к США», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что не желает, чтобы ситуация, когда Запад начал поставлять оружие с опозданием в начале конфликта, повторилась.

Зеленский также подчеркнул, что в случае присоединения Украины к НАТО альянс сможет действовать на территориях, которые находятся под контролем Киева. Он отметил, что это можно обсудить и прийти к соглашению.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Зеленского, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

3 января Зеленский заявил, что Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после своей инаугурации 20 января. По словам Зеленского, республиканец назвал урегулирование украинского конфликта своим приоритетом. При этом 16 декабря Трамп сообщил журналистам, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации.

22 декабря авторы испанской газеты El País написали, что Трамп посоветовал Зеленскому начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.