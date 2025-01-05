Киров, 6 января, 2025, 00:23 — ИА Регнум. На месте пожара в жилом доме в посёлке Кильмезь в Кировской области при разборе завалов обнаружили тело восьмого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В ведомстве уточнили, что пожар полностью ликвидирован.

На месте ЧП работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели, которым предстоит установить причины возгорания в жилом доме.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в многоквартирном деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области составила 480 кв. м. 46 огнеборцев с привлечением 14 единиц техники ликвидировали открытое горение. Всего в доме проживали 11 пожилых людей. Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали троих человек.

Изначально в ведомстве сообщили об обнаружении при разборе завалов трёх тел. Затем были обнаружены тела ещё троих погибших. Позже спасатели проинформировали, что найден седьмой погибший.