Курск, 6 января, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил возмущение по поводу высказываний чиновников о ходе боевых действий после того, как украинские войска попытались контратаковать в районе Суджи.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

В своём Telegram-канале Хинштейн подчеркнул, что в вопросах, связанных с военной операцией, необходимо полагаться исключительно на информацию, предоставляемую Министерством обороны.

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооружённых сил и оценивают ситуацию на фронте. Призываю жителей доверять только официальным источникам», — написал Хинштейн.

Врио губернатора также попросил жителей воздержаться от самовольного возвращения в населённые пункты так называемой серой зоны, по его мнению, пока это не безопасно.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки в ходе боёв в приграничных районах Курской области лишились более 340 военных, четырёх танков, трёх боевых машин пехоты, четырёх бронетранспортёров, 12 боевых бронированных машин, машины разграждения, 20 автомобилей и пяти миномётов.

Российские военные на курском направлении 4 января нанесли поражение формированиям ССО «Юг» ВСУ. Также подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удары по формированиям тяжёлой механизированной, танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны.