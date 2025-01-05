Берлин, 5 января, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен со ссылкой на экс-министра финансов Оскара Лафонтена сообщил, что власти Германии продолжают приобретать российские энергоресурсы через посредников.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Санкции, введённые против России, приносят пользу США и наносят вред Европе. Кроме того, США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы», — написал в соцсети Х профессор.

Дизен подчеркнул, что бывший министр финансов изложил некоторые факты, которые даже не были разрешены к обсуждению.

Как сообщало ИА Регнум, остановка транзита российского газа через территорию Украины стала актом порабощения экономики Европейского союза Соединёнными Штатами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

1 января «Газпром» проинформировал, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

США с помощью киевского режима развязали газовую войну против Европы, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Подрыв «Северных потоков» и прекращение транзита российского газа по территории Украины — это звенья одной цепи. Цель США — усилить зависимость Евросоюза от поставок американского сжиженного газа, отметил он.