Москва, 5 января, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Российский поэт, член Союза писателей Олег Гегельский 3 января погиб в ходе спецоперации. По словам родственников, на фронт он ушёл практически никому не сказав о своём решении. При этом у него внушительный послужной военный список, он ветеран боевых действий. Прошёл все горячие точки: Афганистан, Таджикистан, Первую Чеченскую, Донбасс. О смерти Гегельского RT сообщила его супруга Полина.

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Гегельскому было 60 лет. Он уроженец города Черкассы Украинской ССР.

Помимо музыкального образования, получил педагогическое и гуманитарное, а также был мастером спорта по многоборью. Состоял в Русском географическом обществе, был инструктором по выживанию.

Полина Гегельская рассказала, что супруг, выполняя боевое задание, попал под артобстрел ВСУ. Ранение оказалось смертельным.

Он с сентября 2024 года служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«То, что происходит в Курской области, не оставило его равнодушным», — написал телеведущий, музыкант Руслан Осташко в Telegram-канале, добавив, что Гегельский не собирался больше участвовать в боевых действия, но не смог остаться в стороне.

У Олега Гегельского остался десятилетний сын.

Поэт был автором более 100 стихов, которые вошли в репертуар звёзд российской эстрады. Его песни исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Вадим Казаченко, Наташа Королёва, Любовь Успенская и другие. Был лауреатом фестиваля «Песня года — 94» за композицию «На летящем коне» в соавторстве с Сергеем Патрушевым.